Los memes no perdonaron a El Salvador tras perder ante Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones Concacaf

La Selección de El Salvador no pudo ante Trinidad y Tobago (2-3) en la Liga de Naciones Concacaf desde el Estadio Mágico González. Dicho resultado los deja al borde de la eliminación del torneo y de no clasificar a la Copa América 2024. Por este motivo, los dirigidos por Hugo Pérez no se salvaron de los memes a través de las redes sociales.

Durante los primeros minutos, El Salvador pudo tomar la iniciativa, desplegando un juego ofensivo que buscaba desestabilizar a la defensa visitante, logrando ponerse en el marcador cuando apareció Eriq Zavaleta para hacer el 1-0 en el marcador. Pero los caribeños no tardaron en reaccionar, porque al minuto 22 anotó el gol de la paridad cuando Ryan Telfer aprovechó su opción y anotó el 1-1, para silenciar a los aficionados salvadoreños.

Las demás anotaciones llegaron en el segundo tiempo, cuando los caribeños le dieron la vuelta al marcador, por la vía del penal Malcolm Shaw anotó el 2-1, pero La Selecta reaccionó rápidamente cuando apenas dos minutos después puso la igualdad con un tanto de Bryan Gil.

Todo parecía que terminaría en empate, el encuentro era parejo, pero esto no fue así, porque al minuto 71 los trinitenses dieron un golpe de autoridad al hacer el 3-2 por intermedio de Justin García que sentenció el duelo.

Los memes no perdonaron a El Salvador

A través de las redes sociales los aficionados salvadoreños aprovecharon la oportunidad tras la derrota ante Trinidad y Tobago para demostrar su inconformidad por el rendimiento de la Selección Nacional en esta Liga de Naciones en donde dos derrotas consecutivas los deja muy mal parados.

¿Cuál es el panorama de El Salvador?

La Selección de El Salvador está en una auténtica crisis porque en dos juegos suma dos derrotas (Guatemala y Trinidad y Tobago) prácticamente está sin opciones de avanzar a los cuartos de final, por ende también de avanzar a la Copa América 2024.