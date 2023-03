Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23: qué resultados necesita El Salvador para clasificar al Final Four

La Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 está muy cerca de llegar a su fin. A partir de este viernes 24 de marzo se disputarán las dos últimas jornadas, que serán claves en dos aspectos: la movilidad entre divisiones (se definirán ascendidos y descendidos) y los clasificados a la Copa Oro 2023 (ya sea de manera directa o a la instancia preliminar).

El Salvador no está exento de ese panorama. Si bien su boleto a la máxima competición de la región ya lo tiene, debido a que no tiene forma matemática de ser relegado de la Liga A (y por ende aseguró también su permanencia). Aún así, le queda un interesante objetivo por el que luchar: el acceso al Final Four.

Los resultados que La Selecta precisa para avanzar al Final Four

Previo al choque frente a Estados Unidos, estos deberán recibir a Granada. Si los norteamericanos cumplen con la lógica y derrotan a los caribeños, El Salvador estará obligado a imponerse en Orlando para poder seguir en la lucha por el título. Cualquier otro resultado lo impediría.

Supongamos que en Saint George todo acaba en tablas. En ese caso, el panorama tampoco cambia, debido a la gran diferencia de goles que existe entre los dirigidos por Anthony Hudson y los hombres de Hugo Pérez. Lo único que dejaría a los cuscatlecos con la tranquilidad de saber que un empate les basta, es si los Spice Boyz dan el golpe y doblegan a los vigentes campeones.

El elenco centroamericano chocará ante los de capital en Washington DC el lunes 27 de marzo en el Exploria Stadium. Han sido los angloparlantes quienes se llevaron la victoria las últimas 12 veces, siendo en 1989 la última vez que los de azul y blanco se llevaron un punto (0-0).