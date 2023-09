Hace tan solo unos días de manera oficial se dio a conocer la convocatoria de la Selección de El Salvador que tendrá varios compromisos en la recta final de este 2023. Recordemos que en las dos jornadas de la Liga de Naciones de la Concacaf, que pondrá en juego plazas para la Copa América 2024, y en ese sentido deberá enfrentar a Guatemala y Trinidad y Tobago el 7 y 10 de septiembre respectivamente. Antes de enfrentar a los chapines, el estratega Hugo Pérez dejó un contundente mensaje.

Además, el encuentro frente a los chapines será en condición de visitante, mientras que ante los caribeños se medirán en el Cuscatlán. Si bien se trata de apenas dos compromisos, representa la mitad de los que deberán disputar en el Grupo A: en octubre tendrá su otro par de juegos, ambos ante Martinica (cada uno gozará de una localía).

Mensaje contundente de Hugo Pérez

“No quiero opinar mucho y diré el porqué. De parte de nosotros y especialmente de parte mía, lo más importante es no hablar nada, es más importante la acción que iremos a hacer en la cancha en Guatemala”, resaltó el profesor Hugo Pérez en la previa antes de enfrentar a los chapines.

“Acá ya no tenemos que decir nada porque ya lo hablaron todo acá en El Salvador, ¿si o no?. Siempre he estado abierto a la prensa y siempre los respetaré a ustedes, pero aquí ya (todo el mundo) ya habló, qué les puedo decir ya. Nosotros vamos este día a Guatemala y trataremos de hablar mejor en la cancha”, sentenció Hugo Pérez.

Convocatoria oficial de El Salvador