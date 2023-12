Pronto tendrá lugar la final entre Jocoro y Águila, juego que coronará al campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga Mayor de El Salvador. Por supuesto, la concentración de los jugadores esta puesta en un 100% en lo que sucederá en ese trascendental cruce. Obviamente, Luis Acuña no es la excepción.

Pero es que el volante de 34 años se anima a soñar a lo grande. Y no solamente piensa en el objetivo del campeonato, sino también en lo que sucederá luego de final ante Águila: “Quiero ganar el título y después conseguir el boleto para ir a ver a Messi“. Sin dudas un plan perfeto de llegar a concretarse.

“Si no estoy mal Messi viene el 19 de enero, ¿no? El 20 es mi cumpleaños. Todavía no me puse a pensar eso. Estoy realmente concentrado en lo que es la final. Quiero ganar el título y después conseguir el boleto para ir a ver a Messi. Sería un sueño. Estuve casi toda mi carrera fuera del país (Argentina) y no tuve la posibilidad de ir al predio de Ezeiza a conocerlo. Me encantaría ir al Cuscatlán a verlo y a conocerlo”, fueron las palabras del 10 de Jocoro.

Messi en El Salvador

El Salvador es un país que puede presumir de haber podido disfrutar del talento de algunos de los mejores de la historia. Por supuesto, Jorge “Mágico” González es el primero que viene a la mente pensando en los cracks nacidos en territorio salvadoreño. Pero es que también estrellas como Maradona y Pelé jugaron allí.

Ahora le tocará el turno a Lionel Messi de sumarse a estos tres grandes nombres de la historia del fútbol mundial. Es que su equipo, Inter Miami al cual se unió a mediados de este año, jugará un match de carácter amistoso frente a la selección de El Salvador. Habrá que ver si se cumple el sueño de Acuña y finalmente el 10 de Jocoro podrá ver al 10 argentino.