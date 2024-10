La Selección de El Salvador logró ayer un apretado triunfo de 3-2 en la cancha de San Vicente y Las Granadinas por la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que no sentó muy bien en los medios del país centroamericano y que rápidamente causó que el entrenador David Dóniga diera su punto de vista.

El seleccionador nacido en España resaltó que La Selecta se encontró con complicaciones desde el viaje, eso sin contar que el estado de la cancha no era el mejor, no hubo tiempo para entrenar, así como las múltiples bajas y a pesar de eso se mantuvo el paso de tres victorias en tres partidos.

El análisis de David Dóniga

“Fue dificilísimo. Las condiciones del viaje lo hemos explicado ya miles de veces. La dificultad que tiene entraña el venir a las islas y luego encontrarnos con todo lo que rodea a la preparación. Hemos tenido dos entrenamientos nada más con todos los chicos y afortunadamente el partido ha caído de nuestro lado con un equipo muy potente”, inició diciendo.

“Contaban con futbolistas que son muy difíciles de defender con espacios e intentando incluso cerrar espacios. Cerrar la situación de balón parado es muy complicado con gente tan alta que nos supera en altura el defender esas situaciones“, agregó.

El balance de El Salvador en la Liga de Naciones

“Tres de tres. Ya nos quedan otras tres. Esperemos que ese pasito cuarto podamos rematarlo. No va a ser fácil. Ya hemos visto que aquí no gana cualquiera. Estoy muy contento por los chicos, por todos los que no han podido venir por lesión, por todos los que tenemos esperando a la recuperación, por Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, por Pablo Punyed y Enrico Dueñas”, añadió.

“Por todos los chicos que se nos han quedado fuera de tanto tiempo en estos meses y que ahora estamos deseando festejar con ellos algo tan bonito cómo es eso. Tres victorias seguidas y cuatro si contamos el partido de julio (1-0 vs) y vamos a por la quinta“, finalizó.