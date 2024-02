La Federación Salvadoreña de Futbol dio a conocer de manera oficial que la Selección Nacional disputará un partido amistoso contra Argentina, el cual se estará disputando el 22 de marzo en Estados Unidos y que ya ha comenzado a causar gran euforia en los aficionados.

David Dóniga, entrenador de la Selecta, charló con El Gráfico, en el que habló de la preparación que tendrá el equipo y sobre dicho fogueo, el cual tomó con calma, mostrándose enfocado en los entrenos de estos días y sabiendo que hay dificultad por el poco tiempo de trabajo que tiene, pero tratará de sacar lo mejor.

Ante los campeones del mundo

“El partido con Argentina está muy lejos todavía, la idea ahora son los entrenamientos para preparar la próxima ventana FIFA con todos los futbolistas disponibles porque va a ser la preparación para el mes de junio”, mencionó.

La preparación

“Sí, son dos días de entrenamiento sin partido esta vez de cara a la próxima fecha FIFA de marzo. Puede haber un partido más, no está definido todavía, pero hablamos la primera vez de la dificultad que son pocos días pero trataremos de sacar esto con los recursos que tenemos”, dijo

“A veces son diferentes los compromisos que suponen jugar con un equipo o con otro, eso a veces no está en nuestras manos, a veces sí. Todo lo que está en nuestras manos como los rivales de nivel que nos vamos a encontrar lo hacemos y si no le sacamos la adaptación a todos los enfrentamientos sea el rival que sea”, finalizó.

Por el momento, el fogueo contra los argentinos es el único que se tiene contemplado en estas fechas, pero se espera tener la mejor preparación posible, tomando en cuenta que en junio tendrá el debut en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, en el que intentará trascender.

Dóniga apenas tomó el cargo de La Selecta en enero, por el momento solamente ha enfrentado al Inter Miami de la MLS con el que empató sin goles y perdió ante Costa Rica en condición de visitante.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.