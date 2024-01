La Selección de El Salvador vivió ayer un momento histórico en el estadio Cuscatlán, al enfrentarse al Inter Miami de la MLS que era liderado por Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero también significó el inicio de la era de David Dóniga al mando de La Selecta.

Dóniga dio sus conclusiones tras el empate sin goles ante las garzas, en el que fue consultado acerca de su planificación para frenar a Messi y compañía, formula que al final funcionó porque en los 45 minutos que jugó el argentino, no pudo provocar mayor problema en el marco, solamente los dos tiros que rechazó Mario González.

El secreto para frenar a Messi

“A mí, no me sorprende desde el punto de vista de trabajo, porque estoy habituado a plantear este tipo de estructuras de trabajo, pero no es tan fácil que salgan las cosas tan bien. Entonces, en ese equilibrio en el que nos encontramos, estoy muy contento. Aunque con la rabia de que no le pudimos otorgar esa victoria a la afición, pero entiendo eso“, dijo.

“Sería un poco, de mi parte, decir que teníamos algo muy diferente a lo que es el trabajo habitual de defender a cualquier equipo con este tipo de jugadores. Como lo decía en la previa, ya me había enfrentado a ellos, muy difícil pararles”, agregó.

“El trabajo colectivo entendía que era una clave, y es lo que ha marcado una pauta. El que hubiera buenas ayudas, el que no hubiera espacio entre líneas, el que Leo se tuviera que salir mucho de la zona entre líneas para recibir, que Luis Suárez no recibiera espacios. Y bueno, si hubieran estado más acertados ellos el resultado hubiese sido diferente“, comentó.

Le ilusiona el trabajo de El Salvador

“Estamos aquí para unirnos en un proyecto que viene en marcha. Una ilusión enorme, y tenemos unos futbolistas que en poco tiempo han dado muestras de captar una idea muy clara, demostrando que ante un equipo con cuatro jugadores del mundo pueden dar lo mejor de sí”, analizó.

“Ya hemos visto una prueba de lo que se puede hacer en 10 días. Vamos a seguir trabajando, vamos a ser humildes. Partimos de una portería a cero que es muy positivo, partimos contra un equipo como el Inter que es muy complicado, pero con un rendimiento alto”, finalizó.

