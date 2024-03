David Dóniga, entrenador de la Selección de El Salvador, compareció hoy en conferencia de prensa previo al partido que tendrá mañana contra Argentina, en el que comentó será totalmente diferente a lo visto ayer contra Bonaire y a pesar de los resultados insiste en que el equipo está progresando.

Dóniga no dio mayores pistas sobre su once, pero comentó que ante los albicelestes estarán los futbolistas que tiene contemplados para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, todo lo contrario a lo visto ayer en el que hubo varias rotaciones.

Su estrategia

“Puede ser que salgamos con una organización táctica y con futbolistas que pueda que salgan a jugar en las eliminatorias. No sabemos si es peor o mejor que se pierda un jugador de Argentina“, mencionó.

“Hoy entrenaron todos, hoy vamos a ver quiénes son los futbolistas que jugaran mañana. Si nosotros hubiéramos hecho pocos cambios, hoy no hubiéramos podido entrenar para otro partido“, agregó.

Su análisis de El Salvador

“El equipo está en buen camino, entiendo que la gente valore los partidos que ve por televisión. Falta gente por llegar, y faltan competencias, todo eso es positivo. Si yo viera que el equipo está estancado, te lo diría“, dijo.

Por último, habló de las bajas de esta Fecha FIFA: “Son temas burocráticos, estamos esperando a los que lleguen y se sumen el trabajo. El tema de Nathan, él no puede jugar, su futuro a corto plazo lo tienen que hablar con la gente responsable de eso”.

¿Cuándo es el partido contra Argentina?

La Selección de El Salvador y Argentina se enfrentarán este viernes 21 de marzo a las 18:00 horas de Centroamérica, compromiso que tendrá como sede el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

