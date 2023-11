Este miércoles, Dragón recibirá a CD FAS por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 de El Salvador. Para el campeón nacional iniciará ahora una nueva fase en la defensa del título. Y será ante un rival incómodo, al que le ganó la serie en las vueltas, pero que no quiere revancha sólo por ello: en el Apertura 2020, en esta misma instancia, los Tigrillos lo eliminaron con un global de 5-4.

Dragón vs. FAS: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Dragón y FAS se enfrentarán mañana, miércoles 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel. El primer juego de esta serie podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 4 y la app TCSGo.

Dragón vs. FAS: breve historial entre ambos

En junio del año pasado, Dragón ascendió por quinta vez en su historia a la Primera División y más de cuatro meses después volvió a cruzarse con FAS: aquel 30 de octubre, los santanecos ganaron 3-1. Desde entonces, ganaron cuatro partidos más y los Escupe fuego se impusieron sólo en uno.

Dragón vs. FAS: cómo llegan los Mitológicos

Los dirigidos por Marvin Benítez han tenido una aceptable campaña, erigiéndose como el séptimo de los ocho clasificados, con 30 puntos. En la segunda vuelta firmaron tres triunfos, seis empates y tres derrotas, siendo una de ellas la reciente caída 3-2 in extremis frente a Once Deportivo —que no ganaba desde la décima fecha— a pesar de los goles de Steven Guerra y Javier Fermán.

Encuesta ¿Quién creés que ganará el partido de ida? ¿Quién creés que ganará el partido de ida? YA VOTARON 0 PERSONAS

Dragón vs. FAS: cómo llegan los Tigrillos

El conjunto de Raúl Arias, por el contrario, fue creciendo con el correr de las jornadas hasta convencer con su rendimiento: en esta recta final recabó seis victorias y cuatro empates. El último fue el 1-1 del fin de semana con Isidro Metapán, derbi santaneco en el que el DT mexicano rotó piezas y terminó encontrando en Joao Plata al héroe de la tarde con su golazo de volea. Inclusive, estuvo cerca de ganarlo, pero Caio Lursen no pudo convertir de penal.

FAS vs. Dragón: último partido entre ambos

FAS y Dragón se vieron las caras por última vez el 8 de noviembre, en la 17ª jornada del presente Apertura 2023. Aquel día, los Tigrillos ganaron 1-0 con el solitario tanto de Kevin Reyes (41′).

¿Sos fanático del fútbol? Suscribite al canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibí las noticias más recientes directamente en tu móvil.