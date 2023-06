Una de las grandes ausencias en la pre lista de convocados de El Salvador para la gira por Asia es la de Nathan Ordaz. El atacante de 19 años nació en Estados Unidos y tiene ascendencia tanto mexicana como cuscatleca. Además, pasó por microciclos de combinados juveniles de los tres países.

Hugo Pérez reveló que habló con el joven jugador de Los Angeles FC de la MLS y le preguntó si estaba interesado en representar a la Selecta en el torneo continental. En caso de aceptar, iban a terminar la posibilidad de que juegue para otra nación.

El entrenador terminó revelando la respuesta que le dio Ordaz ante esta propuesta de jugar para los centroamericanos: “Hablé personalmente con él y le dije que si estaba interesado en jugar con nosotros. Según él iba a jugar el Mundial sub-20 pero al final lo cortaron”.

Luego, Hugo Pérez contó que Nathan está aguardando por otro seleccionado y rechazó la posibilidad de representar a El Salvador. “Hablé con él y me dijo que está esperando el llamado de México y le dije que no hay problema, que lo espere, y ahí quedó”.

De esta manera, queda prácticamente descartada la posibilidad de verlo con la Selecta a esta joven promesa. El jugador se ilusiona con representar a los mexicanos en un futuro, pese a que todavía no ha sido convocado en los últimos encuentros la Sub 20 y Sub 23 de los aztecas.