Concacaf dio a conocer los nombramientos arbitrales de la gran final de la Copa de Campeones, la cual disputarán Pachuca de México contra Columbus Crew de la Major League Soccer el próximo sábado 1 de junio en el estadio Hidalgo de tierras aztecas.

Por lo que el máximo ante apostó por la experiencia de referís y ante la presencia de clubes norteamericanos, se buscaron colegiados centroamericanos para que puedan impartir justicia en este trascendental compromiso.

Árbitros centroamericanos

Concacaf dio a conocer que el salvadoreño Iván Barton será el árbitro del partido, en el que tendrá una complicada tarea de no perder el control en un choque en el que tanto los tuzos como el crew intentarán llevarse el trofeo y no se duda que no falten las emociones, así como polémicas.

Junto a Barton estará su compatriota David Morán como primer asistente, el asistente dos será el nicaragüense Henri Pupiro, mientras el cuarto árbitro fue elegido el también salvadoreño Ismael Cornejo.

Por otra parte, en la sala del Video Arbitraje también habrá un representante centroamericano, en este caso será el hondureño Said Martínez, quien tendrá de compañía al jamaiquino Daneo Parchment.

La final será importante para determinar al nuevo campeón de la Concacaf, además porque estará dando un boleto al Mundial de Clubes 2025 que se celebrará en Estados Unidos, en el que se caracterizará por tener otro formato de competencia.