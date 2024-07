En El Salvador 12 equipos aún no están listos para poder inscribirse para la nueva temporada en la Liga Mayor.

El fútbol salvadoreño atraviesa un momento crítico, según lo ha expresado el coronel Samuel Gálvez, presidente de la Primera División. En una comparecencia ante los medios deportivos, Gálvez informó sobre el aplazamiento del sorteo del torneo Apertura 2024, debido a la difícil situación administrativa que enfrentan varios equipos. Y en esto se ve perjudicado Alianza y FAS.

La falta de cumplimiento de los requisitos financieros y administrativos por parte de algunos clubes ha generado incertidumbre sobre su participación en el torneo. Esta situación ha obligado a la liga a posponer el sorteo del calendario, inicialmente previsto para el 27 y 28 de julio, para garantizar la viabilidad del campeonato.

Presidente de Primera División admite crisis

Gálvez ha hecho un llamado a la reflexión a los equipos involucrados, instándolos a tomar las medidas necesarias para regularizar su situación y cumplir con las normas establecidas. Ha enfatizado que no se permitirá la participación de aquellos clubes que no cumplan con los requisitos mínimos.

Samuel Gálvez, Presidente de Primera División

“Lamentablemente, no todos los equipos están preparados para inscribirse en estas dos fechas. Por eso solicitamos esta prórroga. Espero que pronto todos los equipos estén listos. Debido a esta situación, nos vimos obligados a posponer nuevamente el sorteo. No queríamos hacerlo, pero al mismo tiempo no estamos seguros de que todos los 12 equipos se inscribirán. Quiero ser claro al respecto“, aseveró Samuel Gálvez, Presidente de Primera División.

El aplazamiento del sorteo ha generado preocupación entre los aficionados y los diferentes actores del fútbol salvadoreño. Se espera que en los próximos días se defina una nueva fecha para el sorteo y se brinden más detalles sobre las medidas que se tomarán para garantizar la participación de todos los equipos en condiciones justas.

Es importante destacar que esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estructuras administrativas y financieras del fútbol salvadoreño. La profesionalización de los clubes y el cumplimiento de las normas financieras son aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible del balompié nacional.