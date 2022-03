Momentos complicados se están viviendo en la selección de El Salvador. Hugo Pérez reveló que siguen los problemas entre los futbolistas y la Federación. Hay varios jugadores que rechazarán la convocatoria que se va a hacer en los próximos días para las tres jornadas restantes de las Eliminatorias Concacaf. Sobre esta situación opinó Roberto Domínguez.

El defensor de AD Chalatenango habló tanto de sus colegas que decidieron no estar presentes en los próximos llamados del entrenador de la Selecta como también de lo que le pasa a él. Además, habló de sus ganas de seguir representando los colores de su país en las competiciones oficiales.

“Siempre he visto lo que yo quiero, media vez me llamen a Selección, yo me presentó. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros. Ellos sabrán el por qué. Yo siempre estaré listo, para cuando me llamen”, comenzó explicando Roberto Domínguez y poniéndose en la calle de enfrente de los que no aceptarían el llamado.

Y agregó sobre los cambios que se vienen en la Selecta: “El profesor dejó claro que iba a trabajar con muchos jóvenes, para el proceso del siguiente Mundial. Lo va a hacer así, porque hay muchos jugadores buenos en nuestra Liga y muchos que también están saliendo de la Selección Sub-20”.

Para finalizar, Domínguez analizó lo importante de estos 3 encuentros que restan de las Eliminatorias Concacaf: “Va a ser importante terminar esta fase de buena forma. Hay muchos jugadores que están en este proceso y les va a ayudar demasiado para el siguiente. Por ello es importante cerrarlo de buena forma, para que la gente pueda creer en el siguiente proceso”.