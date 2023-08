Se viven días tensos en Club Deportivo FAS. A raíz de los malos resultados en el Apertura 2023 de la Primera División y la Copa Centroamericana, Alejandro Bentos, ídolo de la institución, cruzó sin pelos en la lengua a los futbolistas. Y uno de los referentes del plantel, Roberto Domínguez, salió al cruce.

El ex delantero Tigrillo se expresó en un vivo de Instagram luego de las derrotas 5-3 ante Alianza y 4-2 frente a Olimpia: “Ustedes no sienten absolutamente nada, el escudo, el color de la camisa, el sufrimiento de la gente. Ustedes sólo quieren cobrar y chau. Muchachos, no sean tan sinvergüenzas”, externó.

Sin embargo, Domínguez no se quedó en el molde y le respondió: “Con respeto dígale a este lambón de Bentos que deje de hacerse el guapo porque gracias a que él habló de la afición de FAS, ahora tiene una canción que nos cantan otros equipos”.

“Cuando estaba por salir de FAS era insultado y, además, era de los que cobrara a escondidas y eso me lo dijeron mismos ex compañeros de él. Su tiempo ya pasó, que deje de dar opiniones y que si quiere trabajo que vaya a la oficina a pedir que no quiera pedirlo a base de videos que me da tristeza”, cerró el zaguero.

¿Cuándo vuelve a jugar FAS?

Los dirigidos por Raúl Arias volverán a la acción hoy, jueves 24 de agosto, cuando visiten a Fuerte San Francisco desde las 3:30 p.m. en el Estadio Correcaminos por la tercera jornada del Torneo Apertura 2023.