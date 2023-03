Álex Roldán ya vive la previa de lo que será el partido entre El Salvador y Estados Unidos en la Liga de Naciones de Concacaf por un lugar en el Final Four.

Álex Roldán se ha convertido en un jugador indiscutido en el esquema de Hugo Pérez en la Selección de El Salvador y mañana tendrán una cita importante ante la Selección de Estados Unidos por un boleto al Final Four en la Liga de Naciones de la Concacaf. En este sentido, el futbolsita salvadoreño analizó lo que será este encuentro ante los estadounidenses.

Recordemos que este partido entre El Salvador y Estados Unidos se jugará este lunes 27 de marzo, a las 5:30 p.m. de El Salvador, en el Exploria Stadium de Orlando. Y podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO gracias a las siguientes señales de TV y servicios de streaming: Canal 4 El Salvador y TCS GO.

Advertencia de Álex Roldán para Estados Unidos

"Ya nos enfrentamos con Estados Unidos varias veces, sabemos lo que tienen y cada vez que nos enfrentemos es más fácil para nosotros. "Ellos pusieron un equipo para ganar afuera contra Granada. Hicieron muchos goles y defensivamente para nosotros no podemos dejar que eso pase. En la parte ofensiva nuestros jugadores tienen que encontrar el gol y aprovechar esas oportunidades", aseveró Álex Roldán.

"Tienen jugadores en otras ligas, en Europa, y ya sabemos que es un nivel más alto. Pero no quiere decir que nosotros no podamos competir. No son más grandes que nosotros (Estados Unidos). En este partido, son 11 contra 11. Eso es lo bonito del fútbol, que cualquier equipo puede ganar. Son los 11 en el campo que ponen el esfuerzo y si pones más que el otro equipo puedes ganar", sentenció Álex Roldán en la previa ante la Selección de Estados Unidos por la Liga de Naciones Concacaf.

El Salvador vs. Estados Unidos: último partido entre ambos

En 27 partidos disputados entre ambas selecciones, la Selecta apenas ha podido sumar 1 victoria, puesto que los yanks se impusieron en 19 ocasiones y han empatado en 7 oportunidades. Su último encuentro fue en el torneo actual, cuando empataron 1-1 en tierras salvadoreñas, con goles de Larín (35') para los cuscatlecos y Morris (90+1') para el combinado de las barras y las estrellas.