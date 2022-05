Se viene la final del Clausura 2022 de El Salvador y el campeón saldrá del duelo entre Alianza y Águila. En la previa a este encuentro, Rodolfo Zelaya habló y se mostró bastante tranquilo analizando el difícil encuentro que se viene. Llegará en buen estado y preparado para ser fundamental en este partido.

Fito declaró que no siente ninguna presión de jugar este partido ante los Aguiluchos. Por lo contrario, el delantero destacó que vive esto con alegría y espera conseguir otro título con los Paquidermos. Por otra parte, resaltó que se viene un rival que no es accesible, pero que conocen mucho.

"No siento la presión de antes por jugar finales. Si sentía presión, pero ahora lo que siento son ganas de hacer las cosas bien. Todos estamos disfrutando por estar en la última semana del campeonato y nos permite llegar con tranquilidad a este partido", comenzó declarando Rodolfo Zelaya.

Y agregó sobre el rival que se van a cruzar en las finales: "Todas las finales son difíciles. Águila ha sido el equipo que más fútbol ha desarrollado en todo el torneo, más allá que les quitamos el primer lugar. No será nada fácil porque tienen buenos jugadores y un entrenador que sabe jugar este tipo de partido".

Para finalizar, cerró: "Yo trabajo para jugar y no me gusta estar en la banca pero a veces toca. No tuve un buen torneo en números o en goles pero las ganas y el deseo siempre lo tengo y quiero hacer las cosas bien. Uno a veces falla y es normal. No ha sido un torneo tan bueno para mí en cuanto a los goles".