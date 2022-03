Alianza vs. Águila: cuándo, dónde y por qué canal ver el clásico por la fecha 11 del Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador

Alianza-Águila se presenta como el duelo más interesante de la 11ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador. Clásico que toma mayor relevancia al estar en disputa la cima del torneo, a la espera también de lo que suceda en el Chalatenango-Limeño: los emplumados marchan segundos, con 19 unidades, y los paquidermos terceros, con 18.

Alianza vs. Águila: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

Alianza y Limeño jugarán el domingo 6 de marzo, a partir de las 3:15 PM de El Salvador, en el Estadio Cuscatlán (en principio iba a desarrollarse en el Barraza, pero por mutuo acuerdo se cambió la localía) y se podrá ver EN VIVO por Canal 4 TCS y su respectiva app, TCS Go .

Alianza vs. Águila: cómo llegan los paquidermos

Los pupilos de Milton Meléndez pudieron haberse quedado con el liderato si le ganaban a FAS. Pero un 1-1, para colmo teñido por polémicas arbitrales, les quitó la chance. "No nos vamos satisfechos, se lo dije a ellos (...) Pero se viene una segunda vuelta donde los equipos están bien armados. Ya no nos podemos quejar, tenemos que demostrar", aseguró "Tigana". Anteriormente, habían vencido 2-1 a Once Deportivo y 3-2 a Atlético Marte.

Alianza vs. Águila: cómo llegan los emplumados

"Ha sido un triunfo importante, lo necesitábamos, habíamos caído en una debacle. Veníamos con pesadumbre, muchos nervios y cosas difíciles que se manejan entre los equipos grandes", se desahogó Alberto Castillo luego de que su oncena goleara 4-1 a Once Deportivo. De esta forma, cortaron una mala racha de cuatro juegos sin triunfos, siendo los empates 0-0 con Firpo y 2-2 con Platense sus resultados más recientes.

Alianza vs. Águila: último partido entre ambos

La última vez que los dos equipos se enfrentaron fue el miércoles 20 de noviembre, por la vigesimoprimera fecha del Apertura 2021. En aquella ocasión, Alianza venció 1-0 a Águila gracias a la solitaria anotación de Rodolfo "Fito" Zelaya.