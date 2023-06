Mariano Torres, a sus 36 años de edad, comienza a contemplar seriamente la idea de su retiro profesional en un futuro no muy lejano. A pesar de haber vivido un año excepcional, logrando el bicampeonato con el Deportivo Saprissa y siendo reconocido como el mejor futbolista del torneo a nivel individual, el centrocampista argentino considera que su edad ya es avanzada y que le queda poco tiempo en los campos de fútbol.

“Ya pesa tener 36 años“, confiesa el rioplatense en el inicio de la pretemporada, en diálogo con Radio Columbia. “Me veo jugando únicamente el tiempo que me queda de contrato, que es un año y medio. Es decir, lo que resta de este año y el próximo. Después veremos cómo llego físicamente al final de ese período, pero tampoco me veo jugando mucho más tiempo“, esgrime de manera contundente.

En cuanto a lo último mencionado, añadió que se siente bien y que ha podido disputar una buena cantidad de compromisos durante el campeonato pasado, aunque manifiesta ser consciente “de que la edad pesa”. Sin embargo, anhela dar un paso al costado en “buenas condiciones” (siendo él quien tome la decisión de dejar el deporte).

Se aproxima un semestre muy ilusionante para los morados, teniendo en cuenta que competirán en tres torneos diferentes. Serán oportunidades vitales para el sudamericano de poder engrosar su ya amplio palmarés, entre otras cosas con un eventual tricampeonato (si se quedan con el Apertura 2023) o llevarse la edición inaugural de la Copa Centroamericana.

La exigencia es máxima y la ilusión también. Es por ello que Torres deberá seguir dando lo mejor de sí para poder ayudar al equipo a obtener los resultados deseados. Mientras mire de reojo el retiro, tendrá que luchar en el verde césped fin de semana tras fin de semana.