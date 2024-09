Alajuelense le ganó por 2-1 a Comunicaciones en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, un resultado que deja muy bien parado al equipo de Alexandre Guimaraes de cara al encuentro que se jugará en el Morera Soto el próximo jueves.

Sin embargo, en la previa del encuentro, sucedió algo que podría haber empañado todo y que afortunadamente no terminó en una tragedia mayor: Christian Castro, un aficionado de La Liga que había viajado a Guatemala a alentar al equipo, fue brutalmente agredido por la “Vltra Svr”, la barra de Comunicaciones.

El fanático manudo fue atacado, golpeado por un grupo de entre 20 y 30 personas y hasta le robaron la camiseta rojinegra que llevaba puesta. El Mono, como se lo conoce a este hincha de LDA, terminó con la cabeza vendada y todo el torso ensangrentado. Y su mujer tampoco se salvó de la violencia.

Qué dijo Alajuelense sobre la agresión al aficionado

Luego del encuentro, quien habló sobre esta situación fue Leonardo Medina, el director de comunicaciones de Alajuelense, y reveló que cuando se enteraron de lo que había sucedido en la previa del encuentro, se contactaron con Castro.

“Ya Concacaf tiene las pruebas necesarias, tiene los nombres, tiene todo y ya les tocará a ellos investigar”, avisó Medina en declaraciones a La Nación. “Esta victoria se la queremos dedicar a don Cristian y a su esposa. No me puedo imaginar el mal rato que pasaron. De parte de todo el club un saludo a ellos”, agregó.

Así quedó el bueno de Christian Castro. (Instagram)

¿Qué pasará en el partido de vuelta?

Si bien Alajuelense no dejará entrar a los ultras organizados de Comunicaciones, no hará diferencias con el resto de los aficionados de los cremas. “Tenemos un partido muy lindo la próxima semana y a la afición de Comunicaciones que llegará al estadio le deseamos que la pase bien, que sea un buen rato en el Morera Soto y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se sientan seguros y tranquilos y que no ocurra lo que pasó acá”, ratificó Medina.