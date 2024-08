En la conferencia previa al partido ante Managua, Vladimir Quesada habló con la prensa y fue tajante con sus declaraciones. El entrenador no estaba muy contento con lo que le venían preguntando los periodistas que estaban allí.

El DT entendió que se estaba desvalorizando no solo al próximo rival, sino directamente a todo el fútbol de Nicaragua. Debido a eso, destacó que se tratan de equipos muy competitivos y recordó la eliminación contra Real Estelí.

¿Qué fue lo que dijo Vladimir Quesada?

Ante los periodistas, Vladimir Quesada declaró: “Creo que la historia es importante, pero nosotros recordamos la historia para bien. Para ustedes, para nuestra prensa basta de menospreciar el fútbol nicaragüense. Nosotros no lo menospreciamos, ustedes sí“.

Y luego, agregó el entrenador del Saprissa: “Lo de Real Estelí no fue ningún accidente, nos ganaron bien y nos eliminaron. Lo que pasa que la gente no entiende que el fútbol nicaragüense no es el de treinta años atrás, yo la anterior vez se los dije”.

Es claro que desde los Morados no subestiman a su próximo rival. Saben que podrá complicarlos y sobre todo en condición de local. Por lo que Quesada quiere evitar cualquier tipo de repercusión en caso de no conseguir el resultado deseado.

¿Cuándo juega Saprissa ante Managua?

Saprissa disputará su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana este martes, 6 de agosto, a las 16:00 de Costa Rica ante Managua en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.