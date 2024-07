Warren Madrigal fue contundente en sus declaraciones al no poder convertirse todavía en legionario.

Costa Rica tiene una nueva joya en sus manos. Warren Madrigal del Deportivo Saprissa, a sus 18 años, ha deslumbrado con su talento y proyección, convirtiéndose en la gran promesa del fútbol tico. Su habilidad y olfato goleador le han valido comparaciones con el mítico Keylor Navas, no por su posición bajo los tres palos, sino por el impacto mediático y el potencial que se vislumbra en su carrera.

El sueño europeo de Warren Madrigal estaba a punto de hacerse realidad. El joven delantero costarricense, quien ha deslumbrado con su juego en el Deportivo Saprissa, ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League y LaLiga, sin embargo, ocurrieron contratiempos en el camino que impidieron que esto por ahora se ejecutara.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Warren Madrigal?

“La verdad es que sí quiero salir, pero estoy tranquilo y eso es algo que he aprendido. El torneo anterior me pasó que recibí una oferta y cuando ya estaba a punto de irme finalmente no se dio. Fueron días muy complicados, la pasé un poco mal pero son experiencias“, afirmó Warren Madrigal.

Recordemos que entre los clubes interesados, el Iğdır FK de Turquía hizo una oferta formal por Warren Madrigal. El club turco, que compite en la segunda división, presentó una propuesta económica que rondaba el medio millón de euros por el 100% de la ficha del futbolista de 19 años.

Warren Madrigal – Saprissa

Pero al final esta cifra no cumplió con las expectativas del Deportivo Saprissa, que considera al atacante como un activo valioso tanto en términos deportivos como financieros. No se terminaron las conversaciones, pero deberán aumentar bastante su propuesta y el jugador no pudo cumplir ese objetivo de salir al exterior.