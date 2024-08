El entrenador no está pasando por su mejor momento al mando de los morados y no evitó hablar de su colega.

El futbol de Costa Rica tiene bajo la mira a Deportivo Saprissa, esto luego de los últimos resultados negativos que ha sumado a nivel nacional e internacional, en el que el principal señalado es el entrenador Vladimir Quesada, quien a pesar de haber ganado el título en el torneo anterior está siendo cuestionado.

Quesada compareció hoy ante los medios de comunicación previo al encuentro versus Club Sport Cartaginés, en el que fue inminente que le preguntaran sobre su situación y el entrenador fue claro sobre su sentimiento, incluso se comparó con Walter Centeno que hace poco fue cesado de Herediano.

¿Qué opina de la mala racha de Saprissa?

“Lo que estamos viviendo no es nada diferente de lo que hemos vivido en torneos pasados. Yo eso lo sé, nací en este equipo deportivamente hablando, desde el 78 estoy acá y no necesito estar escuchando lo que dicen en la prensa o redes para saber lo que está pasando y que la afición no está contenta, si yo no estoy contento, obviamente lo entiendo”, dijo.

“Sé dónde estoy, estoy en el equipo más importante de este país y con más títulos, entiendo lo que sucede”, agregó de manera contundente el entrenador, quien se mostró confiado de poder levantar vuelo.

Vladimir Quesada se compara com Walter Centeno

“Cuando suceden las cosas y se ganan campeonatos es así, el reconocimiento es más para los jugadores y los dirigentes, pero cuando se pierde es el entrenador y es algo histórico, no es solo acá de Costa Rica o Saprissa, o como en el Herediano que todas las baterías apuntaron hacia Walter Centeno, eso se entiende, los que estamos en una posición como esta lo entendemos, es algo con lo que hay que vivir”, finalizó.