Luego de haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa Costa Rica contra Santos Guápiles, Vladimir Quesada habló con la prensa y dio declaraciones muy polémicas. El entrenador del Saprissa menospreció el torneo y aseguró que no le parece importante jugarlo.

¿Qué dijo Quesada sobre la Copa de Costa Rica?

No voy a desdecirme, no me gusta. Pienso que no es un torneo importante. Es algo que el tico no está acostumbrado y se puede ver en los estadios”, declaró Vladimir Quesada a minutos de haberse terminado la tanda de penales.

Sobre esta situación habló Paté Centeno con Josúe Quesada. El ex entrenador del Morado y Herediano, en donde se fue hace poco, fue muy duro al referirse a Vladimir. Además, dijo que el Saprissa debe empezar a ganar títulos en el exterior.

¿Qué fue lo que dijo Paté Centeno?

“Todos los torneos importan. Saprissa nos enseño que va a jugar un partido a Talamanca y tiene que ganar. Si va a jugar al Sur tienes que ganar. Eso fue los que nos enseñaron a nosotros”, comenzó declarando Paté Centeno.

Luego, le apuntó al presidente del conjunto morado: “Saprissa tiene cuatro títulos, tiene que crecer a nivel internacional. Se lo he dicho a Rojas, hay que trascender. Si no trasciendes en el fútbol, pasas desapercibido“.

Para finalizar, concluyó: “Hay que ir a Europa, conocer otras cosas para ver y aprender. Los partidos que más disfruta uno es cuando juega a nivel internacional. Un clásico ya lo hemos jugado muchas veces”