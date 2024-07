Tenía todo listo: el increíble motivo por el que Leonel Moreira no se fue de Alajuelense

Leonel Moreira renovó finalmente con Alajuelense. Pero estuvo cerca de irse. Muy cerca, de hecho, ya que recibió varias ofertas del fútbol extranjero.

Sin embargo el jugador descartó alguna opciones, no se concretaron otras y así fue que terminó llegando a un acuerdo con La Liga para continuar defendiendo el arco rojinegro. Así lo contó el propio Moreira en las últimas horas.

La increíble razón por la que Moreira no se fue de Alajuelense

En una entrevista con Tigo Sports, Moreira confesó cómo fue que rechazó irse a Europa. “Tuve opciones internacionales para irme a Israel, Colombia y Ecuador, todos equipos de Primera”, aceptó el guardameta.

“Pero Israel la descartamos por el tema de la guerra: nosotros como familia no queremos sufrir este tipo de circunstancias y problemas que no nos competen. Esa opción sí la descartamos y seguimos luchando por las otras dos y Dios sabe por qué no se dio el salto”, confesó Moreira.

El portero de 34 años renovó en Alajuelense. (IMAGO)

¿Cómo fue la renovación con Alajuelense?

“Nunca quise dejar de lado La Liga, siempre fue la prioridad, siempre les externé a los dirigentes que quería seguir, pero también había que ver la otras opciones que habían salido”, contó el jugador de 34 años.

“Finalmente una de esas opciones no se concretó y como ya estábamos terminando de negociar, llegamos a buen puerto y yo estoy feliz de seguir defendiendo los colores del club”, concluyó Moreira, que salió de Herediano y antes de llegar a Alajuelense en 2020 tuvo pasos por el Pachuca mexicano y el Bolívar boliviano.