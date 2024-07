Sufre Herediano: Orlando Galo hace méritos para no volver

Orlando Galo está brillando en su nuevo equipo, el Riga FC de Letonia. Este domingo, el centrocampista ex Herediano fue titular en el partido de ida correspondiente a la segunda ronda de clasificación a la Conference League.

En este encuentro, el Riga FC se impuso por la mínima diferencia ante el Silesia Breslavia de Polonia, con una destacada actuación del futbolista costarricense de 23 años.

Reconocimiento público para Galo

La actuación de Orlando Galo fue destacada en las redes sociales del club letón. El tico fue el jugador que mayor distancia recorrió durante el partido, sumando un impresionante total de 12 kilómetros.

Galo cubrió 12 kilómetros en el partido ante Silesia Breslavia (Riga FC).

Además, Galo también se destacó por haber sido el jugador que más duelos disputó y que más duelos ganó a lo largo del partido, con 14 duelos ganados de los 24 en los que participó.

El Riga confía en Galo para triunfar en Polonia

El ex Team, quien se encuentra a préstamo con opción de compra hasta 2025, comienza a ganarse el corazón de los fanáticos del Riga, equipo donde también juega su compatriota y ex Herediano Anthony Contreras, quien formó parte del once inicial que formó el entrenador Simo Valakari.

El tico se impuso en 14 duelos (Riga FC).

El partido de vuelta ante el Silesia Breslavia se disputará en Polonia el próximo jueves 1 de julio. El Riga FC, con Galo y Contreras entre sus filas, buscará asegurar su boleto a la siguiente fase de la competencia continental