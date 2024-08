El presente de Joel Campbell en la “mejor liga del continente”, como aseveró él, está muy lejos de lo que realmente esperaba al llegar a Brasil. Desde su tarde debut por culpa de la falta de papeles a un Atlético Goianiense que no gana y se hunde en la tabla.

Debido a esta situación, el legionario de Costa Rica intenta poner la cabeza en otro lado y anunció que se viene un nuevo proyecto. Su idea es seguir jugando, obviamente, pero enfocarse en otras cosas para evitar un poco sufrir con la actualidad de su equipo.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Joel Campbell?

Según anunció él en sus redes sociales, Joel Campbell hará su propio podcast. No confirmó con qué periodicidad saldrá al aire, pero adelantó que le dará lugar a temas fuera del fútbol y hablará de ello, todavía no sabemos si solo u acompañado.

Sobre la temática, el ex Alajuelense no confirmó nada, pero fue dejando algunas pistas para que sus seguidores se vayan haciendo una idea sobre lo que se viene. El principal adelanto es que no se trata, exclusivamente, del deporte que práctica.

El posteo de Joel Campbell en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son las pistas que dio Joel Campbell sobre su nuevo proyecto?

Joel Campbell adelantó que este podcast está relacionado a los negocios, a la motivación y superación personal. Además, aportó que abordará el tema de “como por medio del deporte hacer crear un negocio”.

Por último, dijo también que tendrá que ver con los emprendimientos. Claramente, es una faceta que le gusta mostrar mucho a él y que su profesión no lo deja. Veremos que sucede con esto y como le termina yendo.