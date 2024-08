Quedan 11 días para que cierre el mercado de pases de Europa y Keylor Navas sigue sin tener definido su futuro. Por lo contrario, el guardameta sigue con su familia en Costa Rica disfrutando de su tierra y sin señales de que podría irse en breve.

A diferencia de lo que sucedía hace algunas semanas, ya se han terminado los rumores y no suena para llegar a ningún equipo. Mientras muchos esperamos ver cuál será su próximo destino, el portero logró el cambio que tanto estaba esperando.

¿Cuál fue el cambio que tanto esperaba Keylor Navas?

El cambio por el que pasó Keylor Navas no es fútbolistico, sino de salud. El guardameta se realizó un tratamiento dental y lo compartió en sus redes sociales. Dejó el hermetismo después de varios días sin haber subido nada a su cuenta de Instagram.

La publicación de Keylor Navas.

Esta publicación revela también que el futbolista se sigue encontrando en el país. Termina con algunos rumores que lo ubicaban en Europa buscando cerrar su fichaje a algún club del viejo continente.

Veremos que termina pasando con el portero ex PSG, ya que, quedan muy pocos días para que se termine de definir su futuro. La posibilidad de que termine su carrera no es nula y crece cuando se ve que no hay movimientos con algún club.