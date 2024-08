Keylor Navas es una leyenda para el fútbol de Costa Rica. Lo hecho con la Selección le ha dado ese estatus, sin embargo su figura trasciende fronteras.

En el Real Madrid es tan o más idolatrado que en su país, ya que allí formó parte del memorable equipo que ganó tres Champions Leagues seguidas, entre muchos otros títulos.

Esa actuación lo pone siempre en las primeras planas de los medios españoles, que ahora están asombrados por una confesión que el futbolista hizo en las últimas horas.

¿Qué dijo Keylor Navas que asombra a España?

Hace algunas semanas, en el programa El Buscador por Teletica, Keylor Navas concedió una entrevista en la que habló de diversos temas. Y si bien sus declaraciones ya tienen días, llegaron ahora a España y comenzaron a hacer ruido.

Cristiano Ronaldo, compañero suyo en el Real Madrid, fue una de las personas sobre las que habló Navas. “No tengo nada malo que decir de Cristiano. Desde el primer día que llegué me trató como uno más, increíble”, confesó Navas.

Keylor Navas y Cristiano Ronaldo, grandes campeones del Real Madrid. (Getty Images)

“Formé parte también de muchas cosas de su vida y puedo decir que no es un profesional por casualidad, en la vida no hay casualidades. Todo lo que consiguió, ser el mejor del mundo, los Balones de Oro, son cosas que no vienen por un número de lotería”, agregó el portero.

“Es un mae común y corriente. Competitivo, eso sí, 100% competitivo. No quiere perder nunca”, concluyó Navas en una descripción que en España generó mucho revuelo ya que se trata de una confesión de primera mano sobre Cristiano Ronaldo.

¿Dónde va a jugar Keylor Navas?

Esa es la gran pregunta que todos se hacen por estas horas. Con los mercados de fichajes cada vez más cerca del cierre y con las principales ligas del mundo ya empezadas, Keylor Navas sigue sin equipo.

Lo más cerca que estuvo de concretar un nuevo contrato fue con el Monza de la Serie A, sin embargo el pase se cayó a último momento por diferencias entre las partes y desde entonces no hubo más información oficial sobre el futuro del portero.