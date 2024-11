"Somos peones, no somos estrellas": Saprissa recibe desde Costa Rica un baño de humildad

Saprissa dejó escapar una victoria en casa al empatar 3-3 frente a Santos de Guapilés, en un partido que inicialmente parecía controlado. El equipo morado había tomado ventaja de 3-1, pero una serie de errores y la persistencia del rival permitieron que Santos lograra una sorprendente remontada en los minutos de descuento.

El técnico José Giacone no ocultó su enojo tras el encuentro, mostrando su descontento por la falta de concentración de sus jugadores en los últimos instantes del partido. Para Saprissa, dejar puntos en situaciones como esta representa un golpe en sus aspiraciones y evidencia la necesidad de fortalecer al equipo.

Saprissa recibe otra mensaje tras su última actuación ante Santos de Guápiles

Juan Diego Madrigal, defensor y uno de los líderes del Santos de Guápiles, compartió recientemente los aspectos que han transformado al equipo en las últimas jornadas y les han permitido sumar puntos importantes, sobre todo el último empate ante Saprissa.

“ Aquí somos peones, no somos estrellas, todo el equipo estaba dormido y en casi 15 fechas no despertábamos. Por muchos años nos ganamos un respeto, porque peleábamos zona de clasificación, fuimos a torneos internacionales, pero no lo estábamos haciendo bien” , afirmó Madrigal.

“Somos profesionales, estamos anuentes a las críticas y sentimos que en las últimas fechas el equipo no lo ha hecho mal. Por dicha nos los devolvieron, porque siento, que los puntos se deben pelear en la cancha, eso de pelearlos en la mesa se ve feo, el fútbol no da para eso“, sentenció Juan Diego Madrigal