El entrenador de los ticos aceptó que su equipo no tuvo la mejor de las noches y eso ocasionó la goleada.

Costa Rica se fue goleado por 3-0 por Colombia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024, resultado que lo dejó en evidencia por los múltiples errores que se cometieron, tal como lo dijo el entrenador Gustavo Alfaro quien no dudó en señalarlas.

Aunque no dijo nombres, todos intuyeron las acciones que el estratega recalcó, así como la falta infantil del portero Patrick Sequeira que ocasionó el penal y que abrió el marcador en el compromiso, así como la falta de capacidad para poder hacer algo diferente en el campo.

Los errores

“Después de los 15 minutos sentí que no estábamos cómodos. Si bien tratamos de controlar a James y a Luis Díaz, había una parte que no podíamos hacer, que era sostener el balón. Estábamos en un partido en el que perdíamos rápidamente la pelota y retrocedíamos mucho”, dijo.

“En estos partidos, los errores se pagan caros. No se podían cometer errores. Ellos hicieron envíos largos a las espaldas y debíamos sobrar. Lamentablemente, vino una jugada sin definición nuestra en defensa y pues ahí se da el penal. Colombia manejaba el partido, pero no se nos venían con todo”, agregó.

Los cambios

“Yo les dije en el entretiempo (a los jugadores) que si querían empatar había que jugar; con pelotazos largos era difícil ganarles. Busqué que Zamora y Joel se juntaran, pero llegó una pelota parada que costó el segundo gol. Terminó pesando demasiado el error y la falta de capacidad para intentar jugar”, analizó.

“El partido estaba muy disputado, tan es así que veíamos que a nosotros nos pitaron faltas, pero a ellos no. La intención de presionar y demás llega por una fracción de segundos tarde y pues cuesta la amarilla. Son situaciones; estos campeonatos son partidos de mucha fricción, disputa, se juega con mucha vehemencia y ahí están los criterios de los árbitros. A Manfred le tocó la amarilla en dos juegos; tampoco vamos a condenarlo por eso”, terminó diciendo.