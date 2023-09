Hoy, Saprissa y Municipal Liberia se enfrentarán por la octava jornada del Torneo Apertura 2023 de Costa Rica. Los Morados deberán sumar de a tres para rebasar parcialmente en la cima a Alajuelense —y esperar a que el domingo empate o pierda con Herediano—, mientras que los Coyotes buscarán dar el golpe en Tibás con el fin de sumarse a la pelea por el liderato de la Liga Promérica.

Saprissa vs. Liberia: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Saprissa recibirá a Liberia hoy, sábado 9 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. El encuentro podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV y la app TDMAX.

Saprissa vs. Liberia: cómo llega la ‘S’

El conjunto de Vladimir Quesada, atravesado por varias bajas por lesión, suspensión y convocatorias a selecciones, deberá reponerse de la última derrota 2-1 contra Alajuelense. Aunque ya dio muestras de reacción en el Torneo de Copa, donde avanzó a semifinales venciendo 9-8 por penales a San Carlos tras empatar 2-2 gracias a los goles de Orlando Sinclair y Javon East.

Saprissa vs. Liberia: como llegan los Coyotes

Los pamperos están dejando buenas sensaciones en su regreso a la máxima categoría, donde no pierden desde el debut y recientemente vencieron 2-1 a Cartaginés. Empero, vienen de quedar fuera del Torneo de Copa al caer 2-1 ante la Liga in extremis. “Vamos por buen camino. No quiero ser conformista, pero los jugadores se plantan. Somos un equipo que siempre va y propone”, destacó Minor Díaz.

Encuesta ¿Quién cree que ganará? ¿Quién cree que ganará? YA VOTARON 0 PERSONAS

Saprissa vs. Liberia: último partido entre ambos

Saprissa y Municipal Liberia se vieron las caras por última vez el 18 de febrero de 2018, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Aquel día, en “La Cueva”, el Monstruo se impuso 1-0 gracias al gol tempranero de Ariel Rodríguez (2′).