El Deportivo Saprissa no pudo aprovechar su condición de local y empató 2-2 ante San Carlos este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa, por la décima fecha del Torneo de Clausura 2024 de la Liga Promerica. Tras este resultado, David Guzmán le envió un contundente mensaje a Vladimir Quesadaque podría dejar abiertas las puertas a un conflicto interno en la Casa Morada.

Los norteños se fueron al frente en el marcador con goles de Joséth Peraza (15′) y Brian Martínez (36′), poniendo en aprietos al conjunto morado. Sin embargo, Saprissa reaccionó en la segunda mitad y logró empatar el encuentro. David Guzmán descontó al minuto 63′ y Fidel Escobar marcó el tanto de la igualdad definitiva al minuto 85′.

Con este resultado, el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada se queda en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, mientras que el San Carlos de Luis Antonio Marín se ubica en la segunda casilla con 21 unidades en la Liga Promerica de Costa Rica.

¿Qué le dijo David Guzmán a Vladimir Quesada?

Al terminar el encuentro, David Guzmán quien entró de cambio en el segundo tiempo y marcó uno de los goles del compromiso, brindó unas picantes declaraciones en contra de Vladimir Quesada: “Es un momento complicado, no nos gusta lo que está pasando“, expresó para los micrófonos de FUTV.

“Necesito jugar, ya no quiero estar ahí sentado, ya he esperado bastante, me siento en buenas condiciones para sumar minutos, eso es lo que ocupo, estoy bien, ahora la decisión es del cuerpo técnico“, sentenció David Guzmán.

Encuesta ¿Tiene razón David Guzmán? ¿Tiene razón David Guzmán? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué le respondió Vladimir Quesada a David Guzmán?

“Yo no me voy a referir hasta que yo no escuche las declaraciones, todos los jugadores queremos jugar, obvio él quiere jugar, al igual que el resto, eso lo entiendo perfectamente”, aseveró Vladimir Quesada para FUTV.

