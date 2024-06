El Deportivo Saprissa lejos está de dormirse en los laureles. Así, pensando siempre en el próximo objetivo, llegó a conseguir el tetracampeonato en Costa Rica y ahora, después de vencer a Alajuelense en la final del Clausura 2024, la directiva se mueve para que el entrenador Vladimir Quesada tenga las herramientas necesarias para seguir nutriendo las vitrinas del club.

La primera noticia del mercado ha sido el regreso de Youstin Salas, a quien se le terminó el préstamo en Wellington Phoenix. Luego se concretó la llegada de Rachid Chirino, que firmó un contrato por tres años. Y este sábado, para la tranquilidad de los aficionados, el conjunto tibaseño oficializó una de las noticias más esperadas.

Esteban Alvarado renovó con Saprissa

“Que lo cante la sur, la norte y todo el estadio. ¡RENOVADO! Esteban Alvarado sigue con el Monstruo. ¡DALE CAMPEÓN!”, comunicó Saprissa desde sus redes sociales con una postal del portero de 35 años, que apenas jugó cuatro partidos durante el torneo pasado. Pero uno de ellos, la final de ida en la que evitó con sus atajadas una derrota abultada, fue el que valió la estrella número 40.

“Una final es algarabía, ansiedad y nerviosismo, pero en Saprissa se vive como un partido más. Para Saprissa ganar un campeonato es solamente conquistar uno más y por eso se celebra el día que se gana y al día siguiente sabemos que debemos ir por la 41. Llevamos cuatro en fila, pero hay que ir por otra más, así nos lo exigen acá”, expresó Alvarado, relajado después de haber rubricado su vínculo con la “S” por un año más.

(Foto: Deportivo Saprissa)

“Es uno de los días más felices de mi vida, no tengo ninguna duda. No me veía fuera de Saprissa, hay un compromiso moral y de corazón con la afición. Lo que viví el domingo cuando salimos campeones fue espectacular. He sentido el cariño de la gente en los otros países en los que estuve, pero en la Cueva es diferente”, aseguró el guardameta que recibió ofertas de Sporting y Liberia, pero eligió seguir en el Monstruo Morado: “Quiero retirarme acá como campeón”.

Kevin Chamorro se va a Portugal

Esteban Alvarado tiene grandes posibilidades de adueñarse de la portería de Saprissa, pues es prácticamente un hecho que Kevin Chamorro continuará su carrera en Europa. Más precisamente en el Estoril de Portugal, según informó el medio Bola en la Red, donde llegará a préstamo.