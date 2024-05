David Guzmán ya es parte de la historia grande del Deportivo Saprissa. El volante viene de coronarse campeón del Clausura 2024, siendo una pieza importante del esquema de Vladimir Quesada cuando las lesiones se lo permitieron. Aunque con ciertos reproches: en la final de ida con Alajuelense se fue expulsado de forma infantil y se perdió la revancha, en la cual remontaron para conseguir la 40.

Con este título, el contención de 34 años se convirtió en el futbolista con más campeonatos del plantel: llegó a doce, superando por uno a Ariel Rodríguez y quedando a uno de Edgar Marín. Sin embargo, este momento de algarabía no altera sus planes. La idea de Guzmán, según reveló en el programa 120 Minutos, es marcharse de la “S” más pronto de lo que la afición Morada cree.

¿Qué dijo David Guzmán sobre su futuro en Saprissa?

“Quiero ganar trece títulos y me retiro”, sentenció David Guzmán. Y cuando le consultaron qué sucederá si suma dos seguidos, no vaciló: “No pasa nada. El fútbol ya me ha dado mucho, gracias a Dios, y yo quiero intentar ver en qué puedo ayudar y qué puedo dar. Si el fútbol me da la oportunidad de llegar a eso, sería increíble”.

Además, el tres veces mundialista con Costa Rica en diferentes categorías expuso por qué le cuesta cada vez más desarrollar su carrera: “Ya llevo casi seis operaciones en la rodilla, no es tan fácil tampoco”. La última, de hecho, tuvo lugar en septiembre, luego de que se confirmara su lesión condral de patela y troclea (condritis, lesión de cartílago).

¿Cuándo podría David Guzmán ganar su próximo título con Saprissa?

El adiós de David Guzmán podría darse en el próximo semestre. La primera posibilidad de campeonar la llegará durante la Copa América, el domingo 7 de julio, cuando Saprissa se enfrente a Herediano en la Supercopa de Costa Rica: la “S” la jugará por ser el campeón de la temporada 2023/24, mientras que el Team llegó por haber asegurado el segundo lugar en la tabla acumulada.

Si los tibaseños conquistan dicho certamen, tendrían la chance de disputar un nuevo título casi inmediatamente. El miércoles 17 de julio chocarían con Alajuelense por la Recopa de Costa Rica. La Liga, recordemoa, ya aseguró su plaza en la final por haberle ganado el Torneo de Copa el año pasado a su archirrival.

Sin embargo, estas no serán las únicas oportunidades para Guzmán —quien tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2025— de sumar su decimotercera corona. En el horizonte asoman el Torneo Apertura 2024 y la Copa Centroamericana, que sin duda tienen un peso mayor.