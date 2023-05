El Deportivo Saprissa derrotó al Club Sport Herediano en las semifinales del Torneo de Clausura 2023, avanzó a la final de Segunda Fase y parte como principal favorito a proclamarse campeón nacional. Entérate de lo más importante en este resumen de Fútbol Centroamérica.

Mensaje de Juan Carlos Rojas

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, manifestó que a raíz de las especulaciones por Joel Campbell, no se van a referir a fichajes ni movimientos hasta que acabe el certamen. “Estamos concentrados en la final, no voy a hablar de los que no están en el Saprissa. Todo ese tema vendrá después de la final”, dijo en Teletica Radio.

¿Saprissa con nuevo estadio?

El jerarca del Saprissa también manifestó en sus redes sociales que esperan poder ampliar el estadio Ricardo Saprissa Aymá y les dio el consejo a los aficionados de que compraran localidad anual para evitar que no se queden sin boletos para partidos importantes.

Líderes en asistencia y recaudación

Saprissa llevó a sus graderías un total 215.086 aficionados en las 11 fechas cuando fue local. Esto significó una entrada de dinero por 400.802.362 (cuatrocientos millones, ochocientos dos mil, trescientos sesenta y dos colones), y es por mucho, el equipo que mejores cifras presenta de todos los 12 clubes de la máxima categoría.