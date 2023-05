Cuando Joel Campbell reveló que estaba analizando regresar al fútbol de Costa Rica, Deportivo Saprissa era el principal candidato a lograr el fichaje del delantero. El club Morado presente una oferta formal para convencerlo y estuvo muy lejos de las expectativas económicas del atacante.

Esta decisión lo terminó acercando a Alajuelense y generó un gran problema entre los aficionados del Monstruo. Sobre toda esta situación habló el presidente, Juan Carlos Rojas, y se refirió también a que no tienen necesidad de romper el mercado para ganar algo.

“Llevamos años de años de discutir los temas de fichajes bomba y al final Saprissa es el equipo que más títulos ha ganado en los últimos diez años, a pesar que no siempre ganamos los fichajes bomba”, comenzó declarando ante las preguntas de la prensa.

Y agregó: “Ganar títulos va mucho más allá de un fichaje bomba o no. Hicimos un intento nada despreciable, pero pareciera que no va a venir acá, pero nuestro proyecto deportivo no es traer a un jugador X o Y, es levantar títulos y al final Saprissa es más grande que cualquier jugador”.

Estos dichos parecen descartar, aún más, la posible llegada de Campbell en este mercado de pases. Los directivos del Morado no analizan poner en rojo las cuentas para traer al legionario debido a que no ven como algo realmente necesario para seguir compitiendo.