La Selección de Costa Rica está a muy poco de quedarse sin entrenador luego que Gustavo Alfaro llegara a un acuerdo para dirigir a Paraguay, por lo que en aquel país ha comenzado a desfilar una serie de candidatos donde nuevamente está el nombre del argentino Pedro Troglio.

Troglio ha sido multicampeón en el futbol de Honduras con Olimpia, sus números lo respaldan y lo hacen ser muy cotizado en cada mercado de transferencias, por lo que ante la situación que viven los ticos nuevamente se abre la posibilidad de poder dirigirlos.

El entrenador argentino ya ha estado en medios de los rumores del combinado costarricense en otras ocasiones, pero solamente se ha quedado en eso, por lo que ante la inminente salida de Alfaro otra vez vuelve a ser uno de los que mencionan los medios.

Lo aclaró todo

Pedro Troglio actualmente se encuentra de gira con Olimpia en Estados Unidos, donde se le consultó sobre las opciones que tiene de dejar a los leones para irse con los ticos, por lo que rápidamente negó que existan acercamientos y aseguró que solo está concentrado en su club.

“En cuanto a lo de Costa Rica, hay gente que te llama, que estás en una lista que te van a llamar, pero yo no he tenido comunicación con la Federación de Costa Rica. Así que si no tenés comunicación con el ente más importante quiere decir que no hay nada”, dijo de manera contundente.

Troglio fue claro en decir que busca seguir con su dominio en Honduras, pero también de sacarse esa espinita a nivel internacional en donde buscará pelear por el título de la Copa Centroamericana y dar pelea en la Concachampions.