Sporting FC dio a conocer hace unos días la contratación del mexicano Francisco Paco Palencia, quien será el encartado de liderar el proyecto del equipo que ahora aspira a cosas grandes y firmó un contrato de dos años que iniciará a partir del Torneo Apertura 2023 de la Liga Promerica.

El azteca de 50 años nacido en la Ciudad de México tuvo su primer contacto con los medios de comunicación ticos, en el que dejó claro sus objetivos y también su ilusión, la cual también es por parte de los aficionados debido a la llegada de un histórico del país norteamericano.

“Un placer estar aquí, gracias a la familia Maroto y a “Nacho”. Mucha ilusión desde que tuve la primera llamada con “Nacho”, me contó un poco el proyecto que tenía y fue como una chispa que encendió la mecha. Para mí es un proyecto muy interesante, el proceso que se tiene es lo que más me movió”, dijo Paco.

“Estar con gente capacitada, yo lo considero un éxito el estar formando parte de este proyecto. Los objetivos que nos hemos puesto son muy definidos, compartimos la idea, lo que conlleva más allá del fútbol. Los resultados deben ir acompañados con este proyecto Queremos ser protagonistas”, agregó.

Palencia regresa a los banquillos luego de tres años cuando dirigió por última vez al Mazatlán, previamente fue parte del Lobos Buap en el ascenso MX, así como Pumas e inició su carrera en el FC Sant Cugat de España.