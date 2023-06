Costa Rica cayó ayer 1-0 ante Guatemala, resultado que causó que varias personalidades del futbol salieran al paso y mostraran su molestia por lo que está pasando. Uno de ellos fue Rolando Fonseca, que no se guardó nada a la hora de dar su punto de vista y lanzó un dardo a la Federación.

Fonseca habló sobre su punto de vista de la problemática que se vive, en el que defendió al entrenador y arremetió contra los dirigentes: “Luis Fernando Suárez no es el culpable, son los jefes. El problema son los presidentes de los clubes del país que permiten que esto suceda“.

“Lo más grave es que son muy complacientes en el Comité Ejecutivo, no quiero dar los nombres porque se resienten cada vez que los digo, son 11, una mujer renunció, se deben agarrar de la mano y por favor sálganse. Nos están haciendo mucho daño. Van a quedar en la historia como los peores dirigentes en la gestión administrativa de la Federación“, agregó.

Además, también indicó que algunos futbolistas no parecen saber donde están ubicados y lo que deben hacer: “Nosotros no tenemos idea, sociedades, tenemos muy buenos jugadores, pero están en zona de confort y no toman decisiones dentro del terreno de juego”.

Fonseca también mencionó que aunque defendió a Suárez, tampoco se salva, porque dentro del campo se sigue viendo lo mismo y no se ha mostrado algo más, pero también es por la actitud de los jugadores.