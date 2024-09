Si algo ganó Alajuelense en este mercado de piernas fue profundidad de plantilla. La directiva le otorgó poder de decisión a Alexandre Guimaraes, quien realizó ocho fichajes y repatrió a juveniles cedidos en otros clubes. Por lo que ahora el equipo no adolece las bajas que ha tenido en el último tiempo.

Sí las lamenta, como en el caso de Kevin Cabezas: el volante sufrió una fractura de tibia y peroné en el partido que la Liga le terminó ganando a Escorpiones de Belén por el Torneo de Copa, sumándose a una enfermería en la que ya estaban Iago Falque y Fernando Piñar debido a lesiones óseas menos graves.

El español estará fuera de los terrenos de juegos seis semanas, mientras que el ex Liberia tendrá, como mínimo, cuatro meses de recuperación. Esta situación en la medular ciertamente no pasa desapercibida para el técnico de los Manudos. Y deslizó una posibilidad que tomó por sorpresa a la afición.

¿Alajuelense irá por un último refuerzo?

Guimaraes no descartó que Alajuelense pueda realizar otro fichaje para afrontar especialmente el Torneo Apertura 2024 y la Copa Centroamericana: “Lo voy a comentar con Javier Santamaría, a ver qué se puede hacer”, le dijo a La Nación y Teletica Radio.

Aunque el timonel fue enfático en que tiene con qué cubrir la ausencia de Cabezas, quien habitualmente no es titular: “Guillermo Villalobos volvió a mostrar que también nos puede ayudar ahí. El mismo Farbod Samadian, que lo estoy metiendo de a poquito en esa posición”.

“Por lo tanto, de momento no haría ninguna sugerencia, a no ser que Javier o el departamento de scouting del equipo tengan alguna cosa en la mano que pueda ser. Pero de momento no he pensado en nada de eso”, sentenció.

Recordemos que en caso de querer sumar a un nuevo futbolista, la directiva de la Liga tendría tiempo de inscribirlo hasta el 16 de setiembre, la fecha límite establecida por la UNAFUT para este torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Alajuelense?

Alajuelense volverá a la acción este sábado, cuando reciba a Guanacasteca para saldar el duelo reprogramado por la sexta jornada del campeonato costarricense. La bola comenzará a rodar a las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y deberá ganar para no dejar pasar la chance de quedarse con el liderato.