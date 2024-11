“No me llamó”: Cubo Torres apura a Jafet Soto y da pistas sobre su futuro.

Después de 10 meses sin jugar por haber sido suspendido en enero de este año tras haber dado positivo de clostebol, un esteroide anabólico, Erick Cubo Torres recibió una rebaja en su sanción que originalmente era de dos años a 16 meses y así a fines de mayo podrá volver a jugar.

Tres meses antes de esa fecha, en marzo, quedará habilitado para regresar a los entrenamientos con un equipo profesional, que todavía no sabe cuál será más allá de que su ficha –por ahora– pertenece a Herediano .

Sin embargo, la decisión de que siga o no en los florenses –con los que nunca llegó a debutar– le corresponde a Jafet Soto, a quien el Cubo Torres apuró en las últimas horas para que se comunique con él.

Cubo Torres le manda un mensaje tajante a Jafet Soto

A propósito de la reducción de su sanción por dopaje, Cubo Torres le dio una entrevista a ESPN en la que se refirió a su futuro. “No he tenido oportunidad de platicar con Jafet, no me ha marcado tampoco, probablemente terminando el torneo se comunique conmigo o me comunique yo con él para ver cuál es mi situación”, dijo el mexicano.

Jafet Soto no llamó a Cubo Torres y el mexicano está a la espera.

“En cuanto a lo contractual, en mi mente está que sigo teniendo contrato, no sé bien qué es lo que está pasando, puede vencer o seguir firme, pero estoy esperando a platica con Jafet para a ver si sigo en sus planes”, explicó el delantero de 31 años.

“Si me dice que no entro en sus planes pues sería tocar puertas en algunos equipos ya que gracias a Dios hay algunas personas que se han comunicado, algunos directivos y entrenadores de Costa Rica que están interesados en mí”, aseguró Torres.

Cubo Torres no llegó a debutar en Herediano.

¿Cubo Torres se va de Herediano? Esto responde el mexicano

“Por profesionalismo tengo que hablar con Jafet Soto y saber qué está pensando y después de eso ya voy a tener más respuestas . Voy a estar en enero en Costa Rica, necesito ponerme más a punto de enero a marzo para volver como un toro”, relató el futbolista que por ahora pasa sus días en Atlanta, Estados Unidos.

“¿Será Liberia su destino si Jafet Soto lo descarta?”, le preguntaron en la entrevista y su respuesta fue tajante: “No puedo adelantarme a nada, pero hay un par de equipos y entrenadores que se comunicaron para ver cómo está mi situación, me mantengo con mucha paciencia para esperar a Jafet y qué está pensando”.