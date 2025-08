No es solo Celso Borges: campeón con Herediano le dedica otro filazo a Mariano Torres que no caerá bien en Saprissa

Mariano Torres se convirtió en el centro de atención debido a unas declaraciones en donde indicaba que la Copa Centroamericana no era tan relevante, ya que el torneo de peso en la región era la Copa de Campeones de la Concacaf.

Esto no cayó bien del lado de Alajuelense ya que recibió una respuesta contundente por parte de su capitán, Celso Borges. Pero no solo quedó ahí, también escaló hasta un representante de Herediano que también respondió.

Campeón con Herediano le dedica otro filazo a Mariano Torres

Danny Carvajal, arquero del Club Sport Herediano, dejó clara su postura sobre la relevancia de la Copa Centroamericana al compararla con el propio Torneo Nacional. Todo lo contrario a los dichos por Mariano Torres, quitándole peso a este torneo internacional.

El guardameta afirmó que ambas competencias tienen el mismo nivel de importancia, destacando el compromiso del equipo florense por darlo todo tanto a nivel local como internacional.

Danny Carvajal – Herediano

“La Copa Centroamericana es igual de importante que el Torneo Nacional para nosotros en Herediano. Este torneo lo vamos a tomar de muy buena manera, vamos a estar muy concentrados para hacer las cosas bien y tenemos una plantilla para luchar por las dos cosas“, afirmó Danny Carvajal.

Herediano apunta alto en todos los frentes

Las palabras de Carvajal no hacen más que reafirmar la ambición del conjunto rojiamarillo, que no se conforma con competir a nivel local. Con la mira puesta en dejar huella también en el plano internacional, Herediano demuestra que la Copa Centroamericana no es un torneo más, sino una prioridad dentro de sus objetivos para esta temporada.