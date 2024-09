No es Arabia ni la LigaMX: el mercado millonario que puede quedarse con Keylor Navas

Luego de que se cerraran los mercados de las ligas más importantes de Europa, el futuro de Keylor Navas podría estar marcado principalmente por la parte económica. El futbolista analiza ofertas muy relevantes desde el punto de vista del dinero.

Los primeros destinos que se piensan al momento de hablar de torneos donde lo más fuerte sea el dinero son la de Arabia Saudita y la de México. Dos destinos en los que el guardameta de Costa Rica sonó, pero no terminó arribando por diferentes motivos.

De todas formas, ahora parece que comenzó a ganar lugar otro país que se está llevando a las figuras del fútbol europeo que no tienen club. Ya hay varios nombres fuertes que decidieron continuar su carrera en esa liga.

¿Cuál podría ser un nuevo destino para Keylor Navas?

El Brasileirao está sorprendiendo con varios fichajes en este mercado de pases. El más llamativo, hasta ahora, es la llegada de Memphis Depay al Corinthians. Pasó de estar en Atlético Madrid para sumarse a un club que compite en la Copa Sudamericana.

Otro posible fichaje que está a detalles de cerrarse es el de Martial, delantero por el que el Manchester United pagó 80 millones de euros, con Flamengo. Llega para reemplazar a Pedro, atacante centro que también jugaba en la Selección de Brasil.

¿Qué figuras juegan en el fútbol brasileño?

A Keylor Navas lo esperan Payet en Atlético Mineiro, Thiago Almada (campeón del mundo con Argentina), Carlos Alcaraz (Flamengo se lo compró a la Juventus), Felipe Anderson (ex West Ham), Phillipe Coutinho (ex Liverpool y Barcelona), Yannick Bolasie (ex Crystal Palace), entre otros.

Además, está Joel Campbell en Atlético Goianiense. Navas podría estar cerca de su ex compañero de la Selección de Costa Rica. Es un destino interesante en el que ha sonado varias veces para reforzarse.