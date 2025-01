Nació con una grave discapacidad, debutó a los 16 años y ahora confirma una noticia que emociona a todo Costa Rica

Lorenzo Orellano es un futbolista que ha desafiado todas las adversidades para llegar al lugar que ocupa hoy, siendo uno de los refuerzos más buscados en el mercado de fichajes de Costa Rica.

El atacante de 26 años, oriundo de Cartagena, Colombia, nació sin su antebrazo izquierdo. Contra todo pronóstico, se convirtió en el primer futbolista con discapacidad física en debutar en la liga profesional colombiana, y lo hizo con tan solo 16 años, defendiendo los colores del Uniautónoma FC.

Un sueño que siempre estuvo claro

“Desde joven siempre fui decidido. A los 15 años ya tenía contrato, y un año después pude debutar. Mi mayor recompensa es devolver a mis padres un poco de lo mucho que me han dado”, confesó Orellano en una entrevista en 2019.

“Nací así, nunca tuve mi antebrazo, y no me ha hecho falta. Mi cuerpo se acostumbró y siempre me muevo como si tuviera mi cuerpo completo. Mi motivación es mi familia, y siempre trabajo fuerte por todo el esfuerzo que ellos han hecho”, explicó el talentoso extremo.

Tras su paso por Santos de Guápiles, varios clubes de Costa Rica mostraron interés en sus servicios. Sin embargo, su condición de extranjero complicó las negociaciones, ya que su fichaje ocuparía uno de los valiosos cupos reservados para jugadores foráneos.

Lorenzo Orellano y el anuncio que todo Costa Rica estaba esperando

Pero este sábado, Orellano hizo un anuncio que puede cambiar su futuro en el fútbol tico: confirmó que su trámite de nacionalización como costarricense ha sido aprobado, lo que significa que ya no ocupará un cupo de extranjero y, además, estará disponible como jugador nacional.

El periodista Kevin Jiménez no tardó en hacerse eco de esta importante noticia, reportando: “Lorenzo Orellano tiene todo el papeleo en regla como nacional de Costa Rica”.

