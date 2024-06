No todo es lo que parece con el presidente de Herediano.

Jafet Soto es el actual presidente, accionista y gerente del Club Sport Herediano. Lo que se dice, una persona con poder. Y más allá de que esté analizando dejar alguno de sus cargos en la institución, nada escapa de su radar.

Así el asunto, es lógico que Soto sea dueño de una personalidad fuerte. Sin embargo lo que sorprendió ahora fueron las palabras de un excompañero que lo conoce bien y que reveló cómo es el exjugador en la intimidad.

El excompañero que funó a Jafet Soto

Quien habló ahora fue nada menos que José Miguel Cubero, parte del seleccionado de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 y quien tuvo a Soto como entrenador durante su paso por Herediano.

El volante, que actualmente es presidente, dueño y jugador de Sarchí, que juega en la segunda división, se refirió a Soto y no tuvo ningún tapujo. “Jafet era muy complicado cuando era compañero, yo se que él no se va a enojar, pero era muy complicado”, aseguró Cubero.

José Miguel Cubero fue parte de la histórica Sele del Mundial 2014. (IMAGO)

Cubero toma de ejemplo a Soto

De todos modos, y pese a estas palabras, Cubero admitió que intenta imitar el estilo de Soto, a quien puso dentro de la lista de las personas que lo ayudaron a ejercer el liderazgo que siempre mostró en sus equipos.

Encima, ahora ellos desempeñan roles similares en sus respectivos clubes, por lo que sus palabras valen doble. “Jafet era muy exigente y en algunos momentos lo trataba a uno no mal, pero sí pesado. Me imagino que en México aprendió así, pero al final me enseñó”, aceptó Cubero.