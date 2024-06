Club Sport Herediano luchó hasta el final del Clausura 2024 en Costa Rica. Después de haber terminado segundo en el campeonato por detrás de Saprissa, jugó las semifinales contra Alajuelense y perdió por penales.

Ese mal trago que los privó de disputar el mano a mano por el título contra el Monstruo, que al fin de cuentas se consagró campeón, parece no haber pasado aún en el club rojiblanco, que ahora podría perder nada menos que a Jafet Soto, la cabeza del proyecto.

La decisión que analiza Jafet Soto en Herediano

Jafet Soto, actual presidente, accionista y gerente de Herediano, se mostró en las últimas horas un tanto sobrepasado de tantas responsabilidades y confirmó que analiza dejar su cargo.

“Cuando uno es accionista, presidente y gerente, pues algo tienes que dejar porque no se puede con tanto”, aceptó Soto en declaraciones al programa Columbia Deportiva. “Ahora hemos estado todos tan agotados que sí he pensado y analizado dejar algún cargo”.

Jafet Soto analiza dejar su cargo en Herediano. (IMAGO)

¿A qué cargo renunciará Jafet Soto en Herediano?

Pero cuándo le preguntaron a qué cargo renunciaría, el mandamás rojiblanco no pudo ser claro. “No sé cuál cargo sería, es algo que voy a ver con la Junta, pero esto no ha sido fácil, agradezco mucho a toda la afición que está conmigo, que es la mayoría y no ha sido nada fácil ni sencillo”.

La noticia de su dimisión había sido adelantada en Tigo Sports que generó bastante revuelo, algo de lo que Soto habló. “Estamos muy cerca de muchos objetivos que nos propusimos y no muchos creyeron que los íbamos a lograr, pero estamos cerca de ese sueño y eso a uno le da energías: todas las llamadas y mensajes que recibimos después de esa nota motiva para tomar un aire nuevo y darle para adelante”.