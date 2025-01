Miguel Herrera se mete en terreno de Jafet Soto y adelanta cuál será el futuro de Andy Rojas

A horas del encuentro contra Estados Unidos, Miguel Herrera dio una conferencia de prensa en la que habló de todo. El flamante entrenador de la Selección de Costa Rica decidió hacer hincapié en una de las grandes figuras que tiene el fútbol nacional.

El mexicano fue consultado por Andy Rojas y se deshizo en elogios. Destacó la intensidad en los entrenamientos, su temperamento y hasta se animó a referirse al futuro fuera de Herediano, algo que podría no gustarle mucho a Jafet Soto.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Andy Rojas?

“Va al choque va con todo, entre compañeros va así, imaginate con el rival. Me ha encantando lo he visto en los entrenamientos, lo he visto en el torneo local. Me gusta su determinación, es una de las características que todos quieren para sus jugadores”, comenzó destacando el DT mexicano.

Luego, agregó acerca sobre dónde jugará: “Andy Rojas me parece un jugador espectacular, puede jugar donde él quiera. Esperamos que se pueda dar (su fichaje en el extranjero). Ha sonado en México, en la MLS, un grupo inversor y lo importante es que se enfoque en donde está jugando ahora“.

Para finalizar, Herrera declaró sobre el centrocampista de Herediano: “Ya está recuperado de su lesión, va a ser un jugador importante. Es un chico con una edad muy buena con la gran posibilidad de poner en alto al fútbol costarricense“.

Veremos que sucede con Andy cuando tenga que regresar a Costa Rica y si se termina dando su salida al exterior. Por el momento, continuará en Herediano como quiere Jafet Soto y no hay un destino que haya avanzado para quedarse con él en este mercado.