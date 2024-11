Mientras define la Copa Centroamericana, Alajuelense prepara la movida final contra la FIFA para ir al Mundial de Clubes 2025

Alajuelense está definiendo la Copa Centroamericana pero no suelta su pelea con la FIFA por jugar el Mundial de Clubes 2025.

La Liga Deportiva Alajuelense afrontará este miércoles por la noche un duelo crucial ante Real Estelí por la ida de las finales de la Copa Centroamericana .

El equipo de Alexandre Guimaraes quiere traerse un buen resultado de Nicaragua para poder definir la próxima semana en el Morera Soto el título ante su gente.

Sin embargo, este torneo internacional no es el único de esta categoría que le quita el sueño a los rojinegros sino que a la par, pero no en el césped si no en los escritorios, se está jugando la participación al Mundial de Clubes 2025.

La movida final de Alajuelense para llegar al Mundial de Clubes 2025

La posibilidad de disputar este certamen en Estados Unidos surgió a partir de que se hizo público el reglamento de la FIFA que prohíbe que participen dos equipos de un mismo dueño.

Así, los mexicanos Pachuca y León, ambos del Grupo Pachuca, no deberían estar en Estados Unidos y Alajuelense pretende ocupar ese lugar ya que es el mejor equipo de Centroamérica según el ranking de la Concacaf.

La FIFA ya le dio la bienvenida a Pachuca al Mundial de Clubes. (Instagram)

Sin embargo, los clubes mexicanos son dos poderosos que no le harán sencilla la batalla a la Liga, que primero contrató a una firma de abogados españoles para que los defienda, después mandó un pedido formal a la FIFA y que ahora piensa escalar aún más sus medidas.

Alajuelense analiza ir al TAS en busca del Mundial de Clubes

Según información de El Mundo, Alajuelense irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAS, en busca de que el caso tenga una resolución favorable para el club costarricense ya que, consideran, es lo que corresponde.

Y este martes hizo lo mismo con León. (Instagram)

“Son reglamentos que la FIFA misma estableció. Lo que pedimos es coherencia y justicia en la aplicación de las normas”, aseguró Marco Vásquez, vocero de los manudos, después de que la propia FIFA les diera la bienvenida en sus redes sociales al Pachuca y León.

“Estamos hablando de dos clubes que pertenecen a una misma organización, algo que el reglamento prohíbe. Lo que solicitamos es que se revise esta situación. Es un tema de principios y de respeto por el reglamento. Si existe una norma, debe cumplirse”, concluyó Vásquez.