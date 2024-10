Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense atraviesan momentos completamente opuestos, tanto en el ámbito doméstico como en el escenario internacional.

Los manudos, bajo el mando de Alexandre Guimaraes, disfrutan de un rendimiento espectacular: son finalistas del Torneo de Copa, donde enfrentarán a Puntarenas, semifinalistas de la Copa Centroamericana tras eliminar a Comunicaciones de Guatemala, y lideran invictos el Torneo Apertura 2024.

En contraste, Saprissa ha sufrido dolorosas eliminaciones. Antigua GFC los dejó fuera de la Copa Centroamericana, Santos de Guápiles los eliminó del Torneo de Copa, y actualmente ocupan el cuarto puesto en el campeonato local, con la reciente derrota ante Puntarenas en La Cueva como detonante de la salida de su ahora ex entrenador, Vladimir Quesada.

¿Cuál es la gran diferencia entre Saprissa y Alajuelense?

El histórico portero Marco Rojas, uno de los mayores referentes de los tibaseños, fue claro al abordar la situación del equipo y señaló que la diferencia entre Saprissa y Alajuelense no es solo futbolística.

Marco Antonio Rojas es un nombre pesado en Tibás.

“Lo que se busca en cualquier competición es ir a ganar, ser campeón, o llegar a la final al menos, porque puede ser que se la ganen, como le ha pasado a la Liga diez años, pero si vos tenés un equipo competitivo, en el que estás invirtiendo como en el caso de un Saprissa, hay que buscar ganarlo todo. Lo que me enseñaron fue a ganar y a decir que quieres ganar todo“, explicó Rojas.

Marco Rojas apunta contra los morados

El ex arquero continuó su crítica, señalando la diferencia de actitudes en ambas instituciones. “Decir que hay torneos que no son importantes es equívoco, porque en Saprissa usted va a ganar. Si usted está ahí debe responder, hacer todo el esfuerzo por ganar, pero decir ‘no nos interesa eso’, entonces que mejor no se metan, esa no es la mentalidad del Saprissa”, disparó.

Rojas, quien defendió los colores de Saprissa durante 17 temporadas, dejó claro que lo que necesita el club tibaseño es que el equipo recupere la ambición que lo ha caracterizado históricamente.