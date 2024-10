En medio de las dudas sobre si Alexandre Guimaraes continuará o no en el 2025, Alajuelense ya habría definido que harán.

Alajuelense ha tomado una decisión sobre el futuro de Alexandre Guimaraes en la institución. El actual entrenador de la Liga tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y no estaba confirmado que el club le extendería el vínculo o no, pese a que había interés de hacerlo por parte del DT.

¿Qué decisión tomó Alajuelense?

Según informó Diario Extra, Alajuelense ha decidido seguir apostando por el trabajo de su actual director técnico, Alexandre Guimarães. El entrenador ha demostrado ser una pieza clave en el rendimiento del equipo durante este Torneo Apertura 2024.

A pesar de que el contrato del estratega costarricense-brasileño vence al finalizar el torneo, la junta directiva rojinegra ya tiene claro que renovará su vínculo más allá de esa fecha, independientemente de los resultados que el club pueda obtener en lo que resta de la temporada.

Una fuente cercana al club erizo confirmó que la decisión de renovar a Guimarães está prácticamente tomada. Tres factores han sido determinantes para esta decisión: su liderazgo, su incansable dedicación al trabajo y su profesionalismo, aspectos que han convencido a los directivos manudos de la importancia de mantener la continuidad en el banquillo.

Alexandre Guimaraes seguirá en Alajuelense en el 2025.

Aunque aún no se ha firmado el nuevo contrato, las conversaciones están muy avanzadas, y no parece que un revés deportivo, como una eventual derrota en el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana o el propio Torneo Apertura, altere los planes de la institución.

“El equipo directivo está muy contento con el trabajo de Guimarães. Independientemente de los resultados, él ha demostrado ser el líder adecuado para seguir con nosotros. No hay duda sobre su continuidad”, aseguró la fuente a Diario Extra.

Uno de los aspectos más destacables de Guimarães es su capacidad para negociar con pragmatismo: “El profesor Guimarães es un hombre del fútbol, práctico, sin pretensiones exageradas. No será difícil cerrar la negociación, sea por seis meses, un año o más”.